Viajar é uma delícia, com isso todos concordam. Mas com filhos pequenos as viagens podem se tornar um verdadeiro tormento se você não se planejar e se preparar. Nós já mostramos aqui que viajar em família é uma delícia, mas algumas dicas são importantes para entreter as crianças no trajeto.

Confira a lista que preparamos para você ter uma viagem tranquila, mantendo a ansiedade da criançada em baixa.

Se tiver filhos já alfabetizados, sorteiem uma letra do alfabeto e falem palavras que comecem com ela, de acordo com um tema específico (nomes, bichos, cidades, alimentos, frutas e profissões, entre outros). Troque a letra quando alguém falar uma palavra repetida.

Peça que a criança adivinhe qual caminhão será mais visto ao longo do dia – cimento, lixo, mudança, caminhão-cegonha etc. Vocês podem brincar de adivinhar outras coisas, como qual animal vocês verão mais na estrada ou as cores das placas de sinalização.

Prepare um lanche com várias opções leves para eles escolherem: frutas secas, bolachas de água e sal, de maisena ou de aveia, barrinhas de cereais. Lembre-se de levar água e opte pelas bebidas de caixinha, para evitar que as crianças derrubem.

Ouvir música também é ótima pedida. Se estiverem em ônibus ou avião, leve fones de ouvido (que também podem ser usados na hora de ver algum filme). Se for no carro, ligue o som e cante com elas. Você podem fazer um concurso de karaokê e votarem em quem cantou melhor. Será diversão na certa!

Para as viagens de avião, revistas com atividades, canetinhas e lápis de cor conseguem distrair as crianças por um bom tempo.

Invista num dvd portátil (caso seu carro não tenha). Os desenhos e filmes prediletos dos pequenos são hipnotizantes. E, mais uma vez, lembre-se de levar fones de ouvido para a criança porque eles vão assistir mais de uma vez, pode apostar.

Tablets e vídeo-games portáteis – games e apps de aparelhos portáteis costumam entreter as crianças por longos períodos.

Brinque de Siga o Mapa: entregue um mapa e as desafie a descobrir onde estão e quanto ainda falta percorrer até o destino final. Estimule que elas observem o mapa e as placas de sinalização. Essa atividade permite que as crianças respondam por elas mesmos à questão: “Já chegou?”

Façam um livro de férias: todos podem fazer o seu. Os que ainda não sabem escrever podem desenhar as paisagens e passeios preferidos e narrar como foram suas férias.

Considere comprar para os seus filhos a sua própria câmera digital. Além de poderem tirar fotos no carro, eles se divertem fazendo filme um do outro no banco de trás.

Contem uma história coletiva: aproveite a imaginação das crianças para criar uma história coletiva, elaborada com a contribuição de todos. Pode aproveitar uma paisagem para começar a história e todos vão acrescentando uma frase ou parte à história. Será ainda mais divertido se você gravar tudo para ouvirem mais tarde!