Viajar é uma delícia, com isso todos concordam. Mas com filhos pequenos as viagens podem se tornar um verdadeiro tormento se você não se planejar e se preparar. Nós já mostramos aqui que viajar em família é uma delícia, mas algumas dicas são importantes para entreter as crianças no trajeto.

+ Leia mais: Vai pra Guaratuba de ônibus, van ou trailer? Se prepare pra “facada” no seu bolso

Confira a lista que preparamos para você ter uma viagem tranquila, mantendo a ansiedade da criançada em baixa.

Se tiver filhos já alfabetizados, sorteiem uma letra do alfabeto e falem palavras que comecem com ela, de acordo com um tema específico (nomes, bichos, cidades, alimentos, frutas e profissões, entre outros). Troque a letra quando alguém falar uma palavra repetida.