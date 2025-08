Irmão de Poty Lazzarotto morre aos 93 anos em Curitiba

João Lazzarotto, irmão de Poty Lazzarotto, morreu neste sábado (02), aos 93 anos. Ele foi responsável por doar mais de quatro mil obras do artista ao Estado do Paraná, em 2022, coleção que integra o acervo do Museu Oscar Niemeyer (MON).

O sepultamento está previsto para às 15h deste domingo (03), no Cemitério Municipal Água Verde, em Curitiba. A doação feita por João atendeu o desejo do irmão de que as obras ficassem expostas em um museu com todas as condições necessárias para abrigar, preservar e expor suas criações.

+ Leia mais Engorda da praia de Matinhos bloqueia efeitos de ressaca no Litoral do Paraná

De acordo com o Estado, a coleção doada conta com mais de três mil desenhos e 366 gravuras, além de tapeçarias, entalhes, serigrafias e esculturas do artista paranense. A doação foi feita diretamente ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, nas comemorações do aniversário de Curitiba e de nascimento de Poty.

Desde abril de 2024, está em exposição no MON “Trilhos e Traços – Poty 100 anos”. Recentemente, a exposição foi coroada ao vencer duas categorias do Prêmio da Associação Brasileira de Críticos de Arte, de Melhor Exposição do Ano e Melhor Curadoria.

O prêmio é um dos mais importantes no cenário nacional das artes e envolve indicações de 170 críticos de arte de todo o Brasil e destacou as maiores contribuições para a cultura nacional em 2024.