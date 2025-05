Irmão de ex-prefeito da RMC morre em acidente de carro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente fatal em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou na morte de Eduardo Siqueira, de 45 anos. Ele era ex-secretário de Obras do município e irmão do ex-prefeito Aldnei Siqueira.

A tragédia ocorreu na madrugada deste domingo (04), quando o veículo conduzido por Eduardo capotou em uma vala na esquina da Avenida Rafaela com a Travessa Rio Ouro Fino, no bairro Jardim Rafaela, em Almirante Tamandaré. O motorista, que não utilizava cinto de segurança, morreu no local.

O atual prefeito de Almirante Tamandaré, Daniel Lovato, manifestou pesar nas redes sociais. “Eduardo foi um grande servidor público, que contribuiu com dedicação e respeito para o desenvolvimento da nossa cidade. Meus sentimentos a toda a família e amigos. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil”, declarou.

Eduardo assumiu o cargo de secretário de Obras em 2013. Na ocasião, sua nomeação, juntamente com a de outros seis familiares do então prefeito Aldnei Siqueira, foi alvo de investigação pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por suspeita de nepotismo.