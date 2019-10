Uma massa de ar menos aquecida avançou sobre o Paraná na madrugada desta terça-feira (22), o que deixa o dia em Curitiba com temperatura mais baixa do que nos últimos dias. A instabilidade também segue – há possibilidade de chuva. O dia começou com 14°C e não deve passar de 18°C.

A novidade é que ao longo da semana o tempo deve ir ficando mais estável. A partir de quarta-feira (23), as temperaturas sobem e a previsão de chuva é quase nula. “Essas oscilações são normais nesta estação do ano. Não há nenhuma frente fria atuando no momento, somente uma instabilidade grande”, explica o meteorologista do Simepar, Cezar Duquia.

Como fica o tempo no interior e litoral paranaense?

Como a área de instabilidade cobre estados da região Sul e Sudeste, o interior do Paraná também fica com condições de chuvas isoladas ao longo do dia. As temperaturas, por outro lado, sobem um pouco mais do que segunda (21) e no Oeste, em Cascavel, às mínimas são de 12°C e máximas de 24°C.

No litoral a instabilidade também persiste, mais do que em outras regiões do estado, e a condição é de chuva. As temperaturas em Guaratuba e Matinhos devem ficar baixas e marcam entre 16°C e 20°C.