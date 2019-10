Uma tentativa de abordagem do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), da Polícia Militar, acabou em um intenso tiroteio na Avenida Nossa Senhora da Penha, no Cristo Rei, em Curitiba. Foram ao menos 10 disparos no confronto entre a polícia e um suspeito de roubo, que estava em uma caminhonete recém roubada no final da tarde dessa segunda-feira (21). Ele foi baleado e está em estado grave e no Hospital Cajuru.

Conforme o Capitão Damasceno, do Bope, a viatura tentou abordar o veículo, que tinha alerta de roubo, e o motorista fez menção de sacar uma arma, o que provocou a reação dos policiais. “O suspeito armado fez menção de atirar contra a equipe e acabou atingido”, afirmou.

O dono do carro que havia sido roubado na mesma rua, pouco antes, esteve no local do confronto. Segundo ele, foram dois homens que fizeram o assalto enquanto ele estava estacionado procurando um endereço. Assim que foi liberado, ele relatou o roubo à polícia, que não demorou a encontrar o veículo. “Eu estava só com medo que o carro fosse usado em crimes, então por isso que eu já dei o alerta imediatamente”, contou.

*Com informações do repórter fotográfico Lineu Filho