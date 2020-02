Interessados em garantir uma das 40 vagas para o Worktiba do Boqueirão, que será inaugurado no primeiro semestre deste ano, deverão se apressar. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até a próxima segunda-feira (10). O Worktiba, um espaço compartilhado de trabalho, será na Rua da Cidadania do Boqueirão.

O espaço conta com estações ergonômicas de trabalho, computadores, internet de fibra ótica, espaço para palestras, projetores, mesas de reunião e apoio técnico para o desenvolvimento do projeto e negócios. Este local poderá ser utilizado por 10 meses pelos inscritos.

Mais vagas

Além das vagas para a nova unidade do Boqueirão, também estão abertas inscrições para os Workitibas do Parque Barigui e do Cine Passeio, no Centro. Ao todo, 110 startups, empreendedores da economia criativa e movimentos de impacto social poderão ingressar gratuitamente nos locais.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Worktiba. Mais informações pelo (41) 3213-7514 ou pelo e-mail valedopinhao@agenciacuritiba.com.br.