Inscrições para concurso da Caixa com salários iniciais de R$ 12 mil terminam na segunda-feira

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal se encerram na próxima segunda-feira (8/12). As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 68,00, valor que deve ser pago dentro do prazo estipulado para garantir a validação da inscrição.
No total, o concurso oferece 184 vagas imediatas e outras 552 destinadas ao cadastro de reserva, contemplando profissionais formados no ensino superior de todo o Brasil. No Paraná, o edital disponibiliza 15 vagas voltadas para arquitetos, engenheiros e médicos do trabalho. Confira, abaixo, a divisão completa de oportunidades por carreira::
- Arquiteto: 36 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná;
- Engenheiro Civil: 103 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 6 cadastro de reserva no Paraná;
- Engenheiro de Segurança: 3 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná;
- Engenheiro Eletricista: 13 vagas imediatas;
- Engenheiro Mecânico: 5 vagas imediatas;
- Médico do Trabalho: 24 vagas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná.
Os salários iniciais variam entre R$ 12.371,00 e R$ 16.495,00. Entre os principais adicionais oferecidos pela Caixa estão assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.
Novas contratações por meio do mesmo edital poderão ocorrer ao longo dos próximos dois anos, período que poderá ser prorrogado pela Caixa conforme previsto na legislação. Todas as regras, exigências e detalhes específicos da seleção estão disponíveis no edital.
Etapas
As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, com aplicação em todas as capitais do país e no Distrito Federal. O processo seletivo inclui também a avaliação de títulos e procedimentos de verificação destinados a candidatos que concorrem pelas cotas previstas no edital.
As provas serão compostas por questões objetivas que abrangem conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva que avaliará a capacidade de argumentação e domínio técnico dos candidatos.
Após essa etapa, os participantes habilitados passarão pela fase de análise de títulos. Confira, a seguir, o cronograma do concurso:
- Inscrições: até 08/12/2025
- Cartão de confirmação: 27/01/2026
- Provas: 01/02/2026
- Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026
- Procedimento de confirmação de enquadramento de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026
- Divulgação dos resultados finais: 26/05/2026