Inscrições para concurso da Caixa com salários iniciais de R$ 12 mil terminam na segunda-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal se encerram na próxima segunda-feira (8/12). As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa de inscrição é de R$ 68,00, valor que deve ser pago dentro do prazo estipulado para garantir a validação da inscrição.

No total, o concurso oferece 184 vagas imediatas e outras 552 destinadas ao cadastro de reserva, contemplando profissionais formados no ensino superior de todo o Brasil. No Paraná, o edital disponibiliza 15 vagas voltadas para arquitetos, engenheiros e médicos do trabalho. Confira, abaixo, a divisão completa de oportunidades por carreira::

Arquiteto : 36 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná;

: 36 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná; Engenheiro Civil : 103 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 6 cadastro de reserva no Paraná;

: 103 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 6 cadastro de reserva no Paraná; Engenheiro de Segurança : 3 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná;

: 3 vagas imediatas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná; Engenheiro Eletricista : 13 vagas imediatas;

: 13 vagas imediatas; Engenheiro Mecânico : 5 vagas imediatas;

: 5 vagas imediatas; Médico do Trabalho: 24 vagas, com uma vaga imediata e 3 cadastro de reserva no Paraná.

Os salários iniciais variam entre R$ 12.371,00 e R$ 16.495,00. Entre os principais adicionais oferecidos pela Caixa estão assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

+ Leia mais TJPR lança concurso público com salários iniciais de R$ 34 mil

Novas contratações por meio do mesmo edital poderão ocorrer ao longo dos próximos dois anos, período que poderá ser prorrogado pela Caixa conforme previsto na legislação. Todas as regras, exigências e detalhes específicos da seleção estão disponíveis no edital.

Etapas

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 1º de fevereiro de 2026, com aplicação em todas as capitais do país e no Distrito Federal. O processo seletivo inclui também a avaliação de títulos e procedimentos de verificação destinados a candidatos que concorrem pelas cotas previstas no edital.

As provas serão compostas por questões objetivas que abrangem conhecimentos gerais e específicos, além de uma prova discursiva que avaliará a capacidade de argumentação e domínio técnico dos candidatos.

Após essa etapa, os participantes habilitados passarão pela fase de análise de títulos. Confira, a seguir, o cronograma do concurso:

Inscrições: até 08/12/2025

Cartão de confirmação: 27/01/2026

Provas: 01/02/2026

Resultado das provas e envio de títulos: 11/03/2026

Procedimento de confirmação de enquadramento de cotas (negros, indígenas e quilombolas): 26/04/2026

Divulgação dos resultados finais: 26/05/2026