Os casais interessados em trocar alianças e juntas as escovas de dentes têm até esta sexta-feira (6) para se inscrever na 4ª edição do casamento coletivo da Arena da Baixada, que acontecerá no dia 28 de março de 2020. O evento, organizado pelo programa Justiça no Bairro, vai contar com bênção ecumênica, e celebração do 327º aniversário de Curitiba.

Para se inscrever, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: carteira de identidade original, CPF, Certidão de nascimento ou casamento com averbação de divórcio (atualizada em até 90 dias), comprovante de renda (até três salários mínimos por casal) e comprovante de endereço atualizado.

Os casais devem apresentar toda a documentação nos Cartórios de Registro Civil, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), ou unidades do SESC. Na região metropolitana, apenas os cartórios e CRAS estão disponíveis para inscrições.

Serviço

4ª edição do Casamento Coletivo da Arena da Baixada

Estádio Joaquim Américo Guimarães

Data: 28 de março, às 18 horas

Casamento Coletivo no ginásio da Rua da Cidadania do terminal do Carmo. Foto: Antônio More / Tribuna.

Regionais CRAS em Curitiba

Núcleo Regional Bairro Novo



1. CRAS Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1691 – Sítio Cercado – Fone: (41) 3289-5396

2. CRAS Madre Tereza – Rua Guaçuí, 5981 – Sítio Cercado – Fone: (41) 3265-4200

3. CRAS Umbará – Rua Deputado Pinheiro Junior, 1650 – Umbará – Fone: (41) 3348-0395

4. CRAS Xapinhal – Rua Francisco José Lobo, 416 – Sítio Cercado – Fone: (41) 3227-6933

Unidade de Atendimento Sambaqui – Rua Júlia Fecci Mello, 89 – Sítio Cercado – Fone: (41) 3289-0247

…………………………………………………………………………………………………………….

Núcleo Regional Boa Vista



5. CRAS Boa Vista – Rua Luiza Lélia Gulin Geronasso, 313 – Boa Vista – Fone: (41) 3356-9690 / 3257-0898

6. CRAS Atuba – Rua João Batista Scucatto, 120 – Atuba – Fone: (41) 3356-7352 / 3356-8300

7. CRAS Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323 – Bairro Alto – Fone: (41) 3315-2296 / 3367-9827

8. CRAS Pilarzinho – Rua Guy de Maupassant, 177 – Pilarzinho – Fone: (41) 3335-7401 / 3338-3554

9. CRAS Cachoeira – Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 354 – Cachoeira / Parque das Nascentes – Fone: (41) 3240-1302

Unidade de Atendimento Asa Branca – Rua Doutor Homero Ravedutti, 440 – Atuba – Fone: (41) 3356-8344

CATI Boa Vista – Rua Anita Garibaldi, 3002 – Barreirinha – Fone: 3354-6928

…………………………………………………………………………………………………………….

Núcleo Regional Boqueirão



10. CRAS Alto Boqueirão – Rua Wilson Dacheux Pereira, s/n, esq. Com rua Arthur Manoel Iwersen – Alto Boqueirão – (41) 3287-8099 / 3286-1655

11. CRAS Boqueirão – Rua Oliveira Viana, 1804 – Boqueirão – Fone: (41) 3377-5753 / 3276-5142

CATI Boqueirão – Av. Mal. Floriano Peixoto, s/n, Terminal do Boqueirão – Boqueirão – Fone: (41) 3286-0804

12. CRAS Iguape Cidadania – Rua Maestro Carlos Frank, 777 – Boqueirão – Fone: (41) 3287-8908 / 3287-7782

13. CRAS Vila São Pedro – Rua Primeiro de Maio, 1214 – Xaxim – Fone: (41) 3346-0682 / 3268-4285

…………………………………………………………………………………………………………….



Núcleo Regional Cajuru



14. CRAS Cajuru – Rua Pedro Violani, 314 Cajuru – Fone: (41) 3369-3002 / 3267-1046

15. CRAS Iguaçu – Rua Dr. Ivan Jorge Curi, 195 – Cajuru – Fone: (41) 3226-3346 / 3226-3021

16. CRAS Uberaba – Rua Augusto David de Moraes, 160 – Uberaba – Fone: (41) 3364-2944 / 3258-6485

17. CRAS União Ferroviária – Rua Antonio Tortato, 100 – Uberaba – Fone: (41) 3575-1291 / 3361-2506

18. CRAS Acrópole – Rua Antonio Moreira Lopes, 328 – Cajuru – Fone: (41) 3266-7471 / 3226-1389

…………………………………………………………………………………………………………….



Núcleo Regional CIC – Cidade Industrial de Curitiba

19. CRAS Barigui – Rua Senador Accioly Filho, 3300 – CIC – Fone: (41) 3245-8945 / 3239-1678

Unidade de Atendimento Alto Bela Vista – Rua Jan Frederik Jager, 152 – Augusta – Fone: (41) 3288-6409 / 3228-1330

20. CRAS Corbélia – Rua Professora Cecília Iritani, 510 – São Miguel – Fone: (41) 3332-1999

21. CRAS Nossa Senhora da Luz – Rua Davi Xavier da Silva, 451 – CIC – Fone: (41) 3248-2246 / 3569-1291

22. CRAS Vila Sandra – Rua Maria Homan Wisniewski, 717 – CIC – Fone: (41) 3373-5838 / 3285-2854

Unidade de Atendimento São José do Passaúna – Rua Piraí do Sul, 306 Augusta / Vila São José – Fone: (41) 3373-5847

23. CRAS Vila Verde – Rua Ney Pacheco, 465 – CIC – Fone: (41) 3268-6436 / 3347-5598

…………………………………………………………………………………………………………….



Núcleo Regional Matriz

24. CRAS Matriz – Praça Rui Barbosa, 101 – Centro – Fone: (41)3313-5851 / 3313-5854

25. CRAS Vila Torres – Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120 – Prado Velho – Fone: (41) 3218-2405 / 3262-9338

CATI Ouvidor Pardinho – Rua 24 de maio, s/n – Praça Ouvidor Pardinho – Rebouças – Fone: (41) 3221-2703 / 3321-2701

Unidade Migrante e Itinerante – Casa da Acolhida e do Regresso – Avenida Presidente Affonso Camargo, 330 – Jardim Botânico – Fone: (41) 3321-2705

……………………………………………………………………………………………………………



Núcleo Regional Pinheirinho

26. CRAS Novo Mundo – Av. Brasília, 5931 – Novo Mundo – Fone: (41) 3212-1421

27. CRAS Rua da Cidadania Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2033 – Pinheirinho – Fone: (41) 3313-5467 / 3313-5468

……………………………………………………………………………………………………………

Núcleo Regional Portão



28. CRAS Fazendinha – Rua General Potiguara, 2793 – Fazendinha – Fone: (41) 3288-2603 / 3329-0872

29. CRAS Parolin – Rua Francisco Parolin, 881 – Parolin – Fone: (41) 3333-9919 / 3333-4623

CATI Água Verde – Av. Água Verde, 1320 – Água Verde – Fone (41) 3340-2180

……………………………………………………………………………………………………………

Núcleo Regional Santa Felicidade



30. CRAS Bom Menino – Rua Luciano Hella, 322 – Campina do Siqueira – Fone: (41) 3336-3689

31. CRAS Rua da Cidadania Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade – Fone: (41) 3221-2549

32. CRAS São Braz – Rua Jaçanã, 447 – São Braz – Fone: (41) 3285-3050

CATI Santa Felicidade – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade – Fone: 3374-5926

……………………………………………………………………………………………………………

Núcleo Regional Tatuquara



33. CRAS Monteiro Lobato – Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 300 – Tatuquara – Fone (41) 3265-0633 / (41) 3289-5677

34. CRAS Pompéia – Rua Heitor Ferreira, 125 – Tatuquara – Fone (41) 3396-5476 / 3396-1943

Unidade de Atendimento Terra Santa – Rua Francisco José Bozza, 230 – Tatuquara – Fone: (41) 3265-6014

35. CRAS Rio Bonito – Rua Marcos Bertoldi, 442 – Campo de Santana – Fone: (41) 3225-8767 / 3225-9582

36. CRAS Santa Rita – Rua Enett Dubard, 602 – Tatuquara – Fone: (41) 3265-3855 / 3396-1818

37. CRAS Caximba – Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Caximba – Fone: (41) 3265-6977

38. CRAS Dom Bosco – Rua Júlio Pereira Sobrinho, 102 – Campo de Santana – Fone: (41) 3349-9256

39. CRAS Laguna – Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 1510 – Tatuquara – Fone: (41) 3396-5947