Inscrições para a 43ª Oficina de Música de Curitiba abrem nesta segunda (15)

As inscrições para os cursos da 43ª Oficina de Música de Curitiba começam nesta segunda-feira (15). O evento, que acontecerá de 7 a 18 de janeiro de 2026, é considerado um dos maiores encontros de formação musical do país. A iniciativa reúne alunos e professores de diferentes regiões e também promove uma intensa programação de concertos abertos ao público.

Ao longo da programação, os participantes terão acesso a cursos de instrumento, canto, teoria, composição, prática de conjunto, formação de professores e tecnologia musical, entre outros. As modalidades incluem tanto cursos livres, sem pré-requisitos, quanto cursos com seleção, que exigem currículo ou gravações. As inscrições poderão ser feitas por meio de formulário online até 19 de outubro.

Grande parte das aulas individuais acontecerá no campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), como já ocorreu em várias edições. Outros espaços culturais da cidade também receberão atividades, ampliando o alcance do projeto.

Além da vertente pedagógica, a Oficina promove uma agenda de concertos, recitais e apresentações públicas, que complementam a formação dos alunos e permitem que a população de Curitiba conheça a música em diferentes formatos.

Edição de 2026

Criada em 1983, a Oficina de Música consolidou-se como um dos principais polos de formação e difusão musical da América Latina. Na edição de 2025, o evento recebeu mais de 1.500 alunos, contou com a participação de 100 professores e promoveu 270 atividades artísticas e pedagógicas, grande parte delas gratuitas, alcançando um público de cerca de 50 mil pessoas.

A curadoria artística da edição de 2026 será mantida com João Egashira à frente da Música Popular Brasileira e Abel Rocha na Música Erudita. A novidade é a entrada da soprano Marília Vargas na curadoria da Música Antiga, área que vem ganhando espaço e visibilidade dentro da programação.

Segundo a coordenadora-geral da Oficina, Janete Andrade, a dimensão do projeto vai além da sala de aula. “A cada edição vemos jovens talentos descobrindo novos caminhos e músicos experientes renovando práticas. É um encontro que transforma a cidade e fortalece a cena musical brasileira”, afirma.