Professores da rede infantil que têm interesse em trabalhar nas escolas municipais de Curitiba devem ficar atentos à data final de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado (PSS). O prazo termina às 17h desta quinta-feira (12). Serão contratados 417 professores pelo sistema PSS. As inscrições são somente pelo site da prefeitura, sem cobrança de taxa.

As contratações devem ser feitas em fevereiro de 2020 com salário de R$ 2.455,51 por 40 horas semanais. Os contratos são de 12 meses com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Os professores contratados pelo PSS estarão vinculados ao regime do INSS, mas não terão direito ao FGTS, pois serão agentes públicos exercendo função pública.

Para se inscrever, o candidato deve ter ensino médio completo na modalidade Normal (Magistério) ou ensino médio completo, acrescido de pós-médio ou sequencial, na modalidade Normal (magistério). Se tiver ensino superior, o candidato teve graduação em licenciatura plena em Pedagogia ou Normal Superior.

Dúvidas sobre o processo podem ser encaminhadas à Central 156, de segunda-feira a sábado, das 9 horas às 18 horas. Quem estiver fora de Curitiba pode telefonar para (41)3074.6456.