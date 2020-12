Foi no mês de março que curitibanos e paranaenses tiveram uma mudança gigantesca em seus cotidianos. A pandemia de coronavírus começou e tomou conta das notícias e das conversas de muitas pessoas Veio junto a incerteza do que estava por vir e as dúvidas sobre como adaptar a rotina num regime de isolamento e mínimo contato entre as pessoas possível.

Retrospectiva Março de 2020

O médico infectologista Jaime Rocha, de Curitiba, bombou ao publicar um vídeo dando explicações a respeito do coronavírus. “Não aguento mais receber notícias de pânico e final do mundo sobre coronavírus”, disse o doutor no vídeo. Ele explicou que não havia motivo de pânico e ressaltou as medidas de contenção e de higiene para evitar a proliferação o vírus. Naquela época a recomendação das autoridades sanitárias era para ficar em casa, em família.

Se por um lado as famílias estavam com medo do coronavírus, empresários de Curitiba temiam a quebra e prejuízos por conta do baixo movimento. Em março de 2020, uma enxurrada de vídeos de donos de bares e restaurantes de Curitiba e também chefs de cozinha foram publicados nas redes sociais com um forte apelo: o coronavírus pode ser fatal para restaurantes. Muitos deles decidiram por conta própria encerrar as atividades naquela época para não expor funcionários e clientes risco de contágio do coronavírus.

Falando em família, a dedicação de José Eduardo Fernandes em cuidar do filho Felipe Fernandes ganhou destaque entre os leitores em março de 2020. Diagnosticado com paralisia cerebral, José faz de tudo para o bem estar do menino, entre as ações estava a rifa de uma Kombi ano 1985 com o objetivo de arrecadar recursos para ajudar a manter a vida do menino. A Tribuna do Paraná contou a 19história do Felipe em agosto de 2016. José Eduardo segue com as rifas: A 11ª edição tem um Fusca ou um Gol. Bora ajudar e de quebra concorrer a um clássico?

Lembra do cemitério das bikes, história que bombou em janeiro deste ano? Então, em março a repercussão da história terminou com a venda da Grow, empresa responsável pelas patinetes elétricas Grin e Yellow, para o fundo de investimentos dono do site de descontos Peixe Urbano. Curitibanos ficaram intrigados com aquele cemitério gigantesco de bicicletas no meio da Avenida Marechal Floriano Peixoto.

No dia 21 de março de 2020, Márcia Huçulak dava início às lives sobre os casos de coronavírus em Curitiba. Naquela época, Curitiba tinha 29 casos confirmados de covid-19. e até então nenhuma morte Atualmente, segundo boletim mais recente, Curitiba já tem 2.156 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. São 96.586 pessoas recuperadas da doença.

Em março de 2020 a ousadia de um contrabandista acabou revelando um belo de um meia-roda. Após acompanhamento tático por quilômetros, agentes da Polícia Rodoviária Federal fecharam o cerco e conseguiram prender um homem após perseguição no meio de uma plantação. Durante a perseguição policial, a caminhonete em fuga quase colidiu de frente contra um veículo que transitava no sentido contrário. Relembre o vídeo!

