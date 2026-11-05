Incorporadora muda estratégia e aposta em apartamentos menores para atrair investidores

A Dreamis Incorporadora está mudando o perfil dos imóveis que desenvolve em Curitiba. Depois de dois empreendimentos com apartamentos amplos, de 130 m² e 150 m², a empresa prepara o Glória, residencial de alto padrão no Alto da Glória que marca sua entrada no mercado de imóveis voltados também a investidores.

A proposta é oferecer unidades menores, mas com o mesmo padrão de acabamento e sofisticação dos apartamentos maiores, atendendo a um público formado por pessoas que moram sozinhas ou em casal.

O projeto tem investimento previsto de R$ 75 milhões e será composto por 90 unidades distribuídas em duas torres. Na semana passada, a incorporadora apresentou o empreendimento a um grupo restrito de convidados e disponibilizou oito unidades para investidores. Quatro delas foram reservadas durante o evento.

A negociação ocorreu antes do lançamento comercial ao público, previsto para março de 2028, e enquanto o projeto ainda aguarda aprovação da Prefeitura de Curitiba.

“Esse é o nosso terceiro projeto. Nos dois primeiros, trabalhamos com apartamentos maiores, de 130 m² e 150 m². Agora, estamos indo pela primeira vez para plantas menores, que não são compactas, para atender esse público que mora sozinho ou só com o casal”, explica Daniel Pizzatto, sócio e diretor comercial da Dreamis.

A mudança busca atender pessoas que desejam morar em um imóvel sofisticado, mas não precisam de tantos metros quadrados. Segundo Pizzatto, apartamentos amplos podem ficar fora do orçamento de quem compra sozinho ou em casal. Com o Glória, a incorporadora pretende levar a esse público o conforto e a qualidade associados a empreendimentos de alto padrão, em unidades com menor metragem.

Imóvel menor, investimento milionário

A mudança de perfil também abre espaço para compradores que enxergam o imóvel como fonte de renda. De acordo com Pizzatto, a localização do Glória, próximo ao Hospital de Clínicas, à Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a órgãos públicos, favorece tanto a locação de longa duração quanto a de curta duração.

A incorporadora estima que uma unidade chegue ao mercado com preço em torno de R$ 1,2 milhão. O valor é uma projeção do diretor comercial para a comercialização futura, e não uma tabela definitiva. Segundo ele, esse preço pode representar aproximadamente R$ 19 mil por metro quadrado.

A expectativa é que o empreendimento atraia tanto investidores quanto compradores interessados em morar no local. Até agora, a Dreamis concentrava sua atuação em imóveis maiores, mais alinhados ao perfil de famílias que procuram apartamentos espaçosos. O Glória amplia essa estratégia ao incluir pessoas que buscam uma unidade menor, sem abrir mão de localização e acabamento.

A apresentação aos investidores também faz parte de uma relação que a incorporadora já mantém com um grupo de 65 pessoas que participam de seus projetos. O encontro foi restrito a convidados próximos à empresa, e não uma abertura geral das vendas. Após essa etapa, a comercialização ao público de investidores está prevista para março de 2028, conforme o cronograma divulgado pela incorporadora.

Área verde e vista panorâmica

O Glória será construído em um terreno no Alto da Glória que, segundo a empresa, se destaca pela presença de árvores centenárias e pela possibilidade de preservar uma área verde. O projeto prevê duas torres e plantas com duas suítes, além da possibilidade de unir módulos para formar apartamentos de até 150 m².

Embora a proposta tenha como foco unidades menores, a flexibilidade das plantas permitirá atender diferentes perfis de compradores. A incorporadora também destaca a vista panorâmica do terreno, descrita no material de divulgação como uma vista livre de 360 graus.

Evento da incorporadora Dreamis marcou a mudança no foco de vendas dos seus empreedimentos: os investidores. (Crédito: Kenzo Higashi) Incorporadora Dreamis muda o foco de vendas e mira no mercado para investidores. (Crédito: Carolina Mohr)