Incêndio no Morro do Boi, em Matinhos, é completamente extinto

O incêndio na lateral do Morro do Boi, em Caiobá, Litoral do Paraná, foi completamente extinto pelo Corpo de Bombeiros no final da tarde de sexta-feira (24/04). Os focos de fogo, que iniciaram na manhã de quinta-feira (23/04), estavam em uma área íngreme e de difícil acesso.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, um helicóptero do Grupo de Resgate Aéreo (GRAER) foi usado para lançamentos de água na região. Uma aeronave da Defesa Civil também foi usada na ação de combate ao incêndio.

Na tarde de sexta-feira apenas dois focos de incêndio, sem chamas, foram localizados. Havia apenas uma fumaça que, de acordo com os bombeiros, apresentavam queima em profundidade. O incêndio não deixou vítimas.



