Um incêndio a uma unidade de acolhimento da Fundação de Ação Social (FAS), em Curitiba, deixou uma pessoa levemente ferida na manhã deste sábado (21). No momento do incêndio, havia 54 acolhidos no local e funcionários da unidade, que fica no Campina do Siqueira e abriga pessoas em situação de rua. O fogo começou por volta das 8h15 e destruiu um quarto. Todos os acolhidos estavam no café da manhã. Ainda não se sabe o que provocou as chamas, mas a suspeita é que o início das chamas tenha sido no telhado. A unidade fica na Alameda Júlia da Costa.

Segundo informou a prefeitura, apenas um abrigado teve uma escoriação no braço ao tentar manusear um hidrante e precisou de um curativo, feito pela equipe médica do Corpo de Bombeiros. Todos os acolhidos foram levados para o Centro Pop Rebouças, que também oferece atendimento à população em situação de rua e, de acordo com a prefeitura, ao longo do dia eles serão abrigados em duas outras unidades da FAS, na Regional Boqueirão, já com seus pertences. Seis Kombis foram usadas no transporte.

Combate às chamas

O Corpo de Bombeiros foi acionado logo que uma fumaça foi percebida na unidade. Dois caminhões e duas ambulâncias foram deslocados até o endereço. O fogo foi rapidamento controlado e os extintores da unidade também foram usados até a chegada da equipe.

Durante o trabalho de contenção das chamas, o trânsito foi bloqueado na Júlia da Costa, entre as ruas Major Heitor Guimarães e André Kaviski. Por volta das 10h10, o tráfego de veículos foi liberado.