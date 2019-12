Um agente penitenciário morreu com um tiro na cabeça na tarde de sexta-feira (20), durante um assalto à casa dele, no Pinheirinho, em Curitiba. Edson Cardoso, 57 anos, estava em sua residência com a esposa e uma das filhas. No momento do crime, o agente teria sido chamado até a porta de casa por um possível comprador de um produto anunciado por Cardoso na internet. Essa pessoa teria dado voz de assalto e, em seguida, efetuado disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil investiga o caso. Edson era agente penitenciário desde 2008. Atualmente, ele estava lotado na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP I). Após sua morte, as visitas e movimentações de presos nas unidades penais de todo o Paraná foram suspensas durante o final de semana

Neste sábado (21), por meio de nota, a Polícia Civil (PCPR) informou que a investigação realizada até o momento aponta que o caso seja mesmo um latrocínio. Segundo a PCPR, “não há nenhum indício de execução por outros motivos”.

Na sexta-feira, durante as primeiras diligências no local do crime, que fica na Rua Rodolfo Teixeira de Souza, na Vila Piratini, havia a suspeita de que o agente pudesse ter sido executado. Vizinhos chegaram a dizer que a pessoa suspeita chegou até a casa de Edson em um Fiat Siena preto. Depois do crime, o carro teria seguido em direção à BR-116.

Ainda na sexta-feira, também em nota, o Sindicato dos Policiais Penais do Paraná (Sindarspen) prestou condolências pela morte do agente: “Edson entrou no sistema penitenciário em 2008 e sempre foi visto como uma pessoa pacata, responsável e respeitoso com todos em sua volta. Ele estava lotado na Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I). Seu assassinato causa profunda tristeza e estranhamento a todos”.

A direção do Sindarspen informou que irá acompanhar as investigações e prestar amparo jurídico à família do servidor.

Movimentações suspensas

Ainda em nota, por causa da morte do agente, o Sindarspen explicou que as visitas e movimentações de presos nas unidades penais de todo o Estado foram suspensas durante o final de semana. Estão mantidos apenas os serviços de alimentação, emergências médicas e cumprimento de alvarás. Na portaria das unidades, as famílias que chegam para visita estão sendo esclarecidas do ocorrido.