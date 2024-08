Incêndio criminoso na Grande Curitiba! Homem é preso em flagrante pela polícia

Um homem, de 65 anos, foi preso em flagrante pelo crime de incêndio. A captura feita pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) aconteceu na terça-feira (27), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

As diligências tiveram início após um denunciante anônimo entrar em contato com a delegacia, relatando que um homem estava ateando fogo em uma mata localizada em uma invasão, situada na região do bairro Guarituba, em Piraquara.

De acordo com a PCPR, imediatamente os agentes se deslocaram até o endereço indicado na denúncia anônima, onde se depararam com o autor no local dos fatos e o fogo ainda se alastrando sobre a mata.

“Foi constatado, que a região atingida pelo fogo é habitada, portanto, a conduta incendiária do autor colocou em risco as residências e a integridade física dos moradores daquela localidade”, afirma a delegada da PCPR Juliana Cordeiro.

Após o flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Denuncie!

A Polícia Civil solicita a colaboração da população nas investigações de crimes contra o meio ambiente. Podendo ser utilizado o 197, da Polícia Civil ou 181 do Disque Denúncia. Se a violência estiver acontecendo agora, ligue para o 190, da Polícia Militar.

