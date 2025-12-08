Incêndio criminoso destrói 50 metros de obra de macrodrenagem no Parolin

Um incêndio criminoso destruiu cerca de 50 metros da estrutura de macrodrenagem em construção pela Prefeitura de Curitiba no bairro Parolin, no Córrego Vila Guaíra, na manhã desta segunda-feira (8/12). Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente e não houve feridos, mas uma densa coluna de fumaça preta foi vista na região.
O trecho atingido é parte de um conduto forçado feito em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) reforçado com fibra de vidro, um material plástico inflamável projetado para suportar alta pressão da água. A substituição das peças destruídas dependerá de nova fabricação.
O conduto forçado integra o sistema de Controle de Cheias do Rio Pinheirinho, cuja conclusão estava prevista para junho de 2026. Devido a recorrentes atos de vandalismo, a prefeitura está implementando uma proteção mecânica de concreto ao longo de cerca de 4 km do conduto. O trecho queimado ainda não havia recebido essa proteção.
Paulo Vitor Lucca, diretor do Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas, informou que a reposição do material será solicitada. No entanto, alertou que o fornecimento sob medida e a logística especial de instalação poderão atrasar a entrega da obra.
Controle de Cheias do Rio Pinheirinho
O programa de Controle de Cheias do Rio Pinheirinho faz parte de um planejamento de macrodrenagem. A obra abrange cerca de 8 km de intervenções na bacia do Rio Pinheirinho, beneficiando os córregos Santa Bernadethe, Henry Ford e Curtume, além dos rios Vila Guaíra e Pinheirinho. Esta é a primeira grande intervenção de drenagem na região desde a década de 1950.
Além da macroestrutura, o município mantém ações contínuas de limpeza, manutenção e implantação de microdrenagem em toda a área, visando aumentar a eficiência do sistema de controle de enchentes.