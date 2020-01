Um incêndio em dois barracões na madrugada deste sábado (11), no Hauer, em Curitiba, deu trabalho ao Corpo de Bombeiros e acordou moradores da vizinhança. O fogo começou por volta as 3h, na Rua Bom Jesus do Iguape. Ninguém se feriu.

Segundo informações dos Bombeiros, ficaram destruídos pelas chamas 700 metros quadrados do primeiro barracão – uma fábrica de colchões onde o incêndio teria começado – e outros 300 metros quadrados do segundo barracão.

Trabalho intenso

O esforço dos Bombeiros para conter o fogo durou cerca de três horas, terminando somente perto das 6h, com o início do trabalho de rescaldo. Embora a fábrica de colchões utilize produtos químicos em seus processos de produção, a causa do incêndio só será confirmada após investigação.