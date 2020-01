Um capotamento na Linha Verde (BR-116) deixou duas pessoas gravemente feridas no início da madrugada deste sábado (11), no Jardim Botânico, em Curitiba. O acidente envolveu dois veículos. De acordo com informações de testemunhas, o carro que capotou, um Corsa, estaria em alta velocidade e teria batido contra um Fiat Punto. Esse contato teria feito com que o Corsa capotasse por vários metros, até se chocar contra uma árvore.

Um homem de 24 anos e uma mulher de 26 anos, que estavam no Corsa, foram socorridos pelo Siate. O homem estava dirigindo e há suspeita de que ele estivesse embriagado. A ocorrência registrada logo após a meia-noite.

Foto: Colaboração/Tony Mattoso/RPC.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no veículo que capotou havia latas de cerveja vazias. Elas também ficaram espalhadas pela pista. “Foi verificado que havia latas de cerveja no interior do veículo, assim como a Polícia Rodoviária Federal também presenciou esse fato. Nós orientamos as pessoas para que, quando forem conduzir veículos, não façam o uso de bebida alcoólica. Com certeza os sinais ficam alterados e pode ocasionar o risco de acidentes, com certeza”, disse o tenente dos Bombeiros Guilherme Picolotto, em entrevista ao portal G1 Paraná.

Socorridos

Motorista e passageira foram socorridos no local. O homem teve contusões nas costas e fratura na costela. A mulher fraturou o fêmur e teve ferimentos graves na região do tornozelo. Os dois foram encaminhados ao Hospital Cajuru, em Curitiba.