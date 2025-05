Importante rua de bairro de Curitiba terá bloqueio total para obra a partir de hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (12), a Rua Elísio Gabardo, no bairro Xaxim, será palco de importantes obras de requalificação viária. As intervenções fazem parte do projeto Novo Inter 2 e prometem trazer melhorias para a região.

Um trecho de 169 metros da via será completamente bloqueado a partir das 9h, entre as ruas Francisco Derosso e Antônio Rebelatto. A interdição é necessária para a realização de serviços de escavação e reforço do pavimento.

Atenção, motoristas! A previsão inicial é que o bloqueio dure uma semana. Após esse período, outras intervenções serão realizadas ao longo da rua. A empresa responsável pela obra cuidará da sinalização, mas a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito reforça a importância de redobrar a atenção e seguir as orientações temporárias.

Obra deve durar ao menos uma semana, segundo a prefeitura de Curitiba. Foto: Reprodução/ Google Maps.

Como desviar da rua bloqueada no bairro de Curitiba?

Para driblar o trânsito, os motoristas podem optar pelo desvio pelas ruas Antônio Rebelatto e Francisco Derosso. Fique ligado na sinalização!

O que vem por aí?

A Rua Elísio Gabardo vai ganhar um novo visual e infraestrutura reforçada. O pacote de melhorias inclui:

Obras de drenagem

Pavimentação em concreto (mais durável que o asfalto)

Nova iluminação

Calçamento renovado

Paisagismo

As obras estão sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop). A gentes da Setran vão orientar os motoristas na região.

