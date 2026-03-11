Ilha do Mel tem novas regras para uso de veículos elétricos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Novas regras temporárias para o uso de veículos elétricos na Ilha do Mel, em Paranaguá, foram estabelecidas pelo Instituto Água e Terra (IAT). A Portaria nº 154/2026 proíbe equipamentos com acelerador ou propulsão independente do pedal acima de 1000 watts, além de triciclos elétricos de qualquer potência.

A medida, válida por 90 dias até 3 de junho, visa priorizar pedestres nas trilhas e coibir o transporte irregular. Exceções incluem veículos para serviços públicos essenciais, atendimentos de saúde e emergências, desde que autorizados pela Unidade de Administração da Ilha do Mel (UNADIM).

Fica vetado o uso de veículos elétricos para transporte de passageiros, adaptações de veículos de carga para pessoas, locação ou exploração comercial desses veículos, e scooters elétricas acima de 1000W ou que exijam CNH/ACC.

Bicicletas com assistência elétrica ao pedal são permitidas, desde que não ultrapassem 1000W e 32 km/h, e respeitem a prioridade dos pedestres. Carrinhos elétricos para carga também são autorizados, com restrições de potência e velocidade.

A Ilha do Mel, composta majoritariamente por uma Estação Ecológica (94%) e um parque estadual (6%), é um importante destino turístico do Paraná. Essas medidas buscam equilibrar o turismo com a preservação ambiental.