No dia 12 de outubro fieis de todo o país celebram o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E Curitiba não ficará de fora das comemorações, nem mesmo por conta da pandemia do novo coronavírus. Neste ano, as diversas paróquias da Arquidiocese de Curitiba também celebram missas e promovem bençãos e outras atividades religiosas.

Para garantir a segurança de todos, a Arquidiocese de Curitiba reforça que em todas missas com participação presencial serão seguidas as orientações de prevenção das autoridades sanitárias, que incluem o limite de lugares, o distanciamento e a demarcação dos assentos e o uso obrigatório de máscara. Idosos e outros grupos de risco são orientados a participar apenas pela internet.

Confira a programação e as atividades previstas nas cinco paróquias da Arquidiocese de Curitiba que levam o nome de Nossa Senhora Aparecida:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Seminário

Av. Nossa Aparecida, 1637 – Seminário, Curitiba

Fone: (41) 3274-3477

08h00 – Missa

10h00 – Missa

11h00 às 12h30 – Benção dos carros no pátio com a imagem da Padroeira

14h às 17h – Paróquia fica aberta para visitação para oração individual, com controle de entrada

18h00 – Terço em intenção pelas crianças (apenas on-line)

19h00 – Missa

Como participar das missas: Ao vivo, pelo Facebook Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Seminário. Participação presencial com limite de lugares e é necessário realizar reserva antecipada com a secretaria (41) 3274-3477.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Uberaba

Rua Capitão Leônidas Marques, 1845 – Uberaba, Curitiba

Fone: (41) 3369-2143

08h00 – Missa

09h30 – Mil Ave Maria

10h30 – Missa com Consagração a Nossa Senhora para crianças

12h00 – Retirada do almoço festivo. Aquisição até sábado (10) na secretaria.

15h00 – Missa Solene

16h30 – Carreata com a imagem da Padroeira e bênção dos motoristas e passageiros no retorno

Como participar das missas: Ao vivo, pelas redes sociais da paróquia – Youtube, Facebook e Instagram: “AparecidaCuritiba”. Participação presencial com limite de lugar e por ordem de chegada.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pinhais

Rua Rio Iguaçu, 360 – Pinhais

Fone: (41) 3668-8344

7h30 – Missa

10h00 – Missa

11h30 – Carreata com a imagem da Padroeira pelas ruas do bairro, com benção dos carros

Como participar das missas: Ao vivo, pelas redes sociais da paróquia: Youtube ‘Tv Aparecida Pinhais’ e Facebook Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pinhais. Participação presencial com limite de lugares e apenas para quem tiver senha. É necessário retirar senha no sábado (10), das 9h às 12h e 13h às 18h30.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Largo

Francisco Xavier de Almeida Garret, 2435 – Campo Largo

Fone: (41) 3032-3065

9h45 – Benção de veículos

10h00 – Missa

11h00 – Entrega do almoço festivo. Adquirir antecipadamente até sexta (9) na secretaria da igreja

Como participar da missa: Ao vivo, pelo Facebook da paróquia, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Largo. A participação presencial é com limite de lugares, apenas para quem tiver a senha (esgotadas).



Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Magro

Rua das Camélias, 400 – Campo Magro

Fone: (41) 3677-8617

9h00 – Missa presidida pelo Arcebispo Dom José Antonio Peruzzo

10h00 – Carreata com a imagem da Santa pelas ruas do bairro e bênção dos carros

12h00 – Almoço para retirada. Aquisição do almoço até quinta (8) na secretaria

Como Participar da Missa: Ao vivo, pelo Facebook da paróquia, Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Campo Magro. Participação presencial com limite de lugares, por ordem de chegada.

Data de devoção

Segundo a Igreja Católica, o dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida é uma data muita devoção mariana. E esta designação de “aparecida” da Santa Maria é explicada pelos religiosos.

“‘Nossa Senhora’, pois a Virgem Maria é piedosamente aclamada de correndentora, ao lado do redentor, Jesus Cristo, ‘nosso Senhor’. A palavra aparecida não é nome próprio; trata-se do particípio passado do verbo aparecer, uma vez que no ano de 1717, durante uma famosa pesca no Rio Paraíba, apareceu na rede uma estatueta de Maria santíssima e os pescadores levaram a “Imagem Aparecida” para suas casas, inciando peregrinações e a devoção“, diz obra do membro da Academia Marial de Aparecida, Edson L. Sampel.