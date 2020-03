Uma das principais igrejas de Curitiba, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, suspendeu as celebrações da novena como prevenção do coronavírus. Celebrada às quartas-feiras, a novena do Perpétuo Socorro a reunir 40 mil pessoas em 17 celebrações, das 6h às 17h. Além disso, a maior parte dos fiéis do santuário é formada por idosos, público com maior risco de contágio da covid-19.

publicidade

A programação das missas segue normal. Isso desde que o público seja de no máximo 50 pessoas, distante umas das outras para evitar aglomeração. Mas vale o alerta: as autoridades de saúde enfatizam para os idosos não saírem de casa!

LEIA MAIS – Quarentena por coronavírus faz curitibanos correrem para os supermercados

“O tempo requer cuidado. É tempo de proteção, de valorização da vida. Por isso, em conformidade com as autoridades, nós suspenderemos as novenas de quarta-feira”, enfatiza o reitor do santuário, o padre Celso Cruz.

Para não deixar os fiéis na mão, o santuário vai transmitir a novena pela internet. Além do site, do Facebook e do Youtube do Perpétuo Socorro, a novena também será transmitida pela Rádio Banda B (AM 550).

“Você na sua casa estará em conexão com o santuário. Não vai precisar quebrar a corrente da sua novena”, reforça o padre Celso.

CNBB convida fiéis a rezarem o terço em momento de oração contra o avanço do novo coronavírus

A CNBB realiza nesta quarta-feira (18) o Terço da Esperança e da Solidariedade, que será transmitido em todas as televisões de inspiração católica do país, emissoras de rádio, pela página da Conferência no Facebook e no Youtube. A instituição convoca a todos para um momento de oração a ser realizado hoje (18), às 15h30.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇