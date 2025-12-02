iFood e Uber se unem em parceria inédita disponível em Curitiba

A era da conveniência digital acaba de ganhar um novo capítulo em Curitiba e no Brasil. iFood e Uber, gigantes da tecnologia que já fazem parte do nosso dia a dia, anunciaram uma parceria que promete revolucionar a experiência do usuário. A partir de agora, não será mais necessário alternar entre aplicativos para pedir comida ou solicitar uma corrida – tudo estará disponível em um único lugar.

Em dezembro, Curitiba está entre as dez cidades que receberão a integração, junto com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Campinas, Goiânia, Recife, Porto Alegre e Salvador. A expansão completa para todas as cidades onde as duas empresas operam está prevista para janeiro de 2026.

Como vai funcionar?

A integração é super simples: dentro do app do iFood, você encontrará um ícone de “corridas” que dá acesso direto aos serviços da Uber. No sentido inverso, o app da Uber ganhará uma aba “iFood” para pedidos de comida, mercado e outros itens.

E tem mais: as empresas lançaram um combo de assinaturas que une o Clube iFood e o Uber One por R$ 21,90.

Benefícios para os assinantes

Quem assinar o combo terá direito a:

– Cinco cupons de R$10 para todos os restaurantes

– Frete grátis em mercados e farmácias

– Cupons extras de até R$21,90 em milhares de restaurantes

– Promoções e descontos exclusivos diariamente

– 10% do valor das viagens em créditos Uber

– Acesso aos motoristas parceiros mais bem avaliados

– Dois descontos mensais de 25% (limitado a R$5) em viagens Uber Comfort e Black para assinantes do combo

Os programas de fidelidade são parte crucial da estratégia de ambas as empresas: 60% dos pedidos no iFood são feitos por assinantes do Clube, enquanto os membros do Uber One geram três vezes mais volume na plataforma que os não-assinantes.

Tecnologia robusta por trás da parceria

A integração não foi simples: mais de 300 profissionais de engenharia, design, segurança, privacidade e produto trabalharam por cerca de 180 dias, distribuídos em cinco países. O projeto exigiu reconstrução de parte da arquitetura do iFood em ambiente web, revisão das camadas de front-end e back-end, e criação de novas APIs.

Segurança e privacidade foram prioridades absolutas, com comunicação criptografada entre as plataformas seguindo padrões internacionais (como PCI-DSS) e a LGPD brasileira, além de protocolos específicos de troca de tokens, controle de sessão e autenticação em múltiplas camadas.

Diego Barreto, CEO do iFood, resume o espírito da parceria: “Quando conectamos duas plataformas que já fazem parte da rotina dos brasileiros, todos ganham. Os restaurantes recebem mais pedidos, os entregadores têm mais oportunidades de renda e os consumidores passam a ter uma experiência mais simples e personalizada.”

Já Silvia Penna, Diretora-Geral da Uber no Brasil, destaca: “Um dos objetivos da Uber é oferecer a solução certa para cada momento do dia dos nossos usuários, e é exatamente isso que a parceria com o iFood proporciona. Seja para solicitar uma viagem ou fazer um pedido de delivery, a partir de agora tudo se torna mais prático.”