Idosos com mais de 90 anos também receberão a vacina contra covid-19 nesta semana, além dos idosos acamados. Segundo Márcia Huçulak, secretária de saúde de Curitiba, a vacinação para este grupo será feita pelo sistema drive-thru e também em unidades de saúde. São três tendas divididas no Parque Barigui e outras duas na Igreja do Carmo. Segundo a secretária, a vacinação de idosos mais novos virá na sequência, de acordo com o encaminhamento de mais doses por parte do Ministério da Saúde.

Segundo a secretária Márcia Huçulak, a vacinação dos idosos acima de 90 anos começa após a imunização dos acamados. Na quarta-feira (10), as doses serão aplicadas em idosos com 95 anos ou mais, das 9h às 16h. Na quinta-feira (11), é a vez dos idosos com 93 ou mais e na sexta-feira (12), idosos com mais de 90 anos.

A secretária faz um pedido para que os idosos vão ao drive-thru de passageiro, ao lado direito do veículo. “Idoso não deve ir dirigindo. Peça ajuda ao filho, neto, vizinho. A vacina é feita no lado direito, do veículo, no braço do idoso, basta levar um documento com foto e ter feito cadastro do app Saúde Já”, explicou a secretária ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC. Caso não tenha feito o cadastro no App, isto terá que ser feito na hora por questões de controle.

Além do sistema drive-thru, serão mais 10 unidades na cidade. “Tatuquara, Boa Vista, Pinheirinho, CIC, Bairro Novo, entre outros locais que serão divulgados em breve”, revelou a secretária.

Na sexta-feira, quando serão vacinados idosos acima de 90 anos, entrarão em funcionamento pelo menos mais dois drives-thru: Parque dos Tropeiros e Igreja do Santo Antônio.

E os idosos mais novos?

Segundo a secretária, a ideia é vacinar conforme as doses forem chegando. A questão, porém é que conforme a idade for baixando, cresce significativamente a população pra ser vacinada. “O grupo de pessoas acima de 60 anos, por exemplo, envolve cerca de 312 mil pessoas. Por isso, vamos vacinando conforme as vacinas forem chegando. Idosos com 89 anos e 88 anos englobam essas 12 mil doses que recebemos no domingo”, disse a secretária.