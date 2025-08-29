Idoso reincidente de crimes sexuais é preso em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 63 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quinta-feira (28), em Curitiba. Ele é suspeito de ter cometido o crime de importunação sexual contra uma adolescente, ocorrido em via pública no dia 17 de março deste ano.

De acordo com o delegado da PCPR Hormínio de Paula Lima Neto, a investigação realizada pela equipe policial conseguiu confirmar a autoria do crime, o que levou à representação pela prisão preventiva do suspeito. Um agravante na situação é que o homem já possui condenação anterior por estupro de vulnerável.

“A prisão do investigado, efetuada de maneira diligente por nossa equipe, é um passo decisivo para a proteção dos membros mais vulneráveis de nossa sociedade”, explica.

Após os procedimentos cabíveis, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Casos semelhantes podem ser denunciados de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

Em situações de flagrante, quando o crime estiver acontecendo, a orientação é para que a população acione imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.