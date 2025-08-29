Foragido de alta periculosidade é capturado na RMC após 2 anos foragido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 29 anos, condenado a 13 anos de reclusão por homicídio ocorrido em 2016, foi capturado nesta quinta-feira (28) em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O criminoso estava foragido desde setembro de 2023, quando sua sentença condenatória transitou em julgado.

A prisão foi resultado de um trabalho minucioso do setor de inteligência da Polícia Civil do Paraná (PCPR), que identificou o paradeiro do foragido considerado de alta periculosidade. Segundo as investigações, ele estaria se escondendo em algum ponto da RMC.

As equipes policiais realizaram diligências no endereço indicado, conseguindo localizar e abordar o condenado. No momento da abordagem, ele foi imediatamente informado sobre o mandado de prisão em aberto.

“A prisão de criminosos condenados por crimes graves é uma prioridade para nossa unidade, pois reforça a sensação de segurança da população e garante que a lei seja cumprida em sua totalidade”, explica o delegado Gustavo de Pinho Alves.

Após a captura, o homem foi encaminhado diretamente ao sistema penitenciário para que comece a cumprir sua pena.

Denuncie!

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população com informações que possam levar à captura de outros foragidos da justiça. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Em casos de flagrante ou se o crime estiver acontecendo naquele momento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.