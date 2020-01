Um ‘piloto’ de patinete e uma idosa foram parar no hospital após um atropelamento registrado por volta do meio dia desta sexta-feira (17), na esquina entre as ruas Sete de Setembro e a Tibagi, na região central de Curitiba. O acidente aconteceu quando o rapaz que conduzia o patinete atingiu a idosa, que não é de Curitiba.

Ele teve ferimentos na cabeça, foi atendido pelo Siate e posteriormente encaminhado ao hospital. Já a mulher, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, teve ferimentos no braço sem gravidade. Ela também recebeu atendimentos e foi encaminhada ao hospital.

O trânsito no local do acidente, que é uma via calma, onde a velocidade máxima permitida é de 40 quilômetros por hora, não teve bloqueios e segue normalmente.

Não é o primeiro acidente!

Em maio do ano passado, uma adolescente ficou ferida após levar um tombo com um patinete elétrico na Rua Padre Germano Mayer, no bairro Alto da XV. Na ocasião, a colisão foi contra um ciclista, que também ficou ferido.

Cadê as bikes?

Em Curitiba muita gente aluga bicicletas e patinetes elétricos para circular pela cidade. Recentemente, porém, um cemitério de bicicletas acabou sendo descoberto pela Tribuna. A imagem chamou atenção nas redes sociais.