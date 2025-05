Ideia simples pode diminuir acidentes em trecho crítico da BR-277

Uma iniciativa inovadora e simples, tem ajudado motoristas na BR-277, na Serra de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba. A instalação de faixas verdes nas laterais da rodovia facilita a percepção da pista e reduz a chance de acidentes. A responsável pela novidade é a Via Araucária, concessionária responsável por esse trecho.

Segundo a Via Araucária, em trechos de serra ou em épocas mais frias, é comum a presença de neblina nas rodovias, o que reduz a visibilidade. Com as faixas pintadas na cor verde lima-limão, pontos com maior incidência de neblina, estão com reforços na sinalização, e melhora a visibilidade dos motoristas.

Essa região em que as faixas aparecem é de aproximadamente um quilômetro, e teve em 2023, um engavetamento envolvendo 128 veículos, onde cinco pessoas morreram. A orientação para quando a visibilidade está baixa é reduzir a velocidade, não parar no acostamento e nunca ligar o farol alto.

A concessionária estuda ainda implementar a nova pintura em outros pontos considerados críticos da BR-277.