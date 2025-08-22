I Wanna Be Tour Curitiba: festival terá ônibus de graça na volta

Boa notícia para quem vai curtir o I Wanna Be Tour neste sábado (23): a volta para casa está garantida. Os organizadores do festival fecharam parceria com a Urbs e vão bancar dez ônibus gratuitos que sairão da Pedreira Paulo Leminski direto para a Praça Tiradentes, no centro, após o evento.
Os ônibus estarão disponíveis das 22h até 1h da madrugada, com embarque na Rua João Gava, pertinho da João Enéas de Sá. E não se preocupe com paradas no meio do caminho — o trajeto será direto até o centro.
Segundo a Urbs, a operação especial não afetará as linhas regulares de ônibus, já que acontece fora do horário de pico. Para quem prefere táxi, haverá um ponto organizado na esquina da João Gava com a Antonio Krainiski, funcionando entre 21h e 1h.
Line-up do punk ao emo
As apresentações começam às 11h30 com Fake Number, seguida por Gloria, Neck Deep, Story of The Year, The Maine, Dead Fish, The Veronicas, Forfun, Fresno, Yellowcard, Good Charlotte e, fechando a noite, Fall Out Boy. Os portões abrem às 10h, então dá tempo de garantir um bom lugar.
Atenção para quem vai de ônibus durante o dia: por causa dos bloqueios na região da Pedreira, algumas linhas terão desvios temporários. A fiscalização da Urbs estará no local para orientar, mas já anote as mudanças:
021 – Interbairros II (anti-horário): pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme, Des. José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flôr, sentido Terminal Campina do Siqueira.
176 – Parque Tanguá: pelas ruas Mateus Leme, João Krasinski, Mateus Leme e Des. José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.
181 – Mateus Leme: pelas ruas Mateus Leme, Padre José Joaquim Goral e Aldo Pinheiro, sentido bairro, e pelas ruas Aldo Pinheiro, Padre José Joaquim Goral, Mateus Leme, João Gava e João Enéas de Sá, sentido Centro.
979 – Turismo: pela Rua Mateus Leme, Rod. dos Minérios, marginal direita realizando retorno e acessando a Rua Des. José Carlos Ribeiro Ribas, sentido Parque Tanguá.