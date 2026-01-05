Hotéis em Matinhos tiveram 100% de ocupação na virada do ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Matinhos, no Litoral do Paraná, foi um destino procurado pelos viajantes no final do ano. Conforme registros da Associação Comercial e Empresarial de Matinhos (Acima) a rede hoteleira da cidade chegou a 100% de lotação na virada do ano. A Associação também aponta 30% de crescimento no comércio neste início de ano.

A expectativa é que o movimento continue grande nos meses de janeiro e fevereiro, principalmente nos fins de semana, com os shows do Verão Maior Paraná. A programação inicia nesta sexta-feira (09/01) com o DJ Alok prometendo sacudir as areias de Caiobá.

Para o diretor da Acima, Jonas De Santi, a melhoria na infraestrutura e a programação de shows trouxeram um novo panorama para a cidade. “Por muitos anos, perdemos muitos turistas para Santa Catarina, mas agora vemos pessoas de outros estado e até de outros países, principalmente Argentina e Paraguai”, afirmou.

“Este começo de ano foi extremamente positivo para o comércio local. O setor hoteleiro nos informou que houve 100% de lotação no Réveillon, e a perspectiva para os próximos finais de semana, com o início dos shows, é igualmente otimista. Os agendamentos indicam que teremos ocupação máxima novamente”, destacou De Santi.

Agenda de shows no litoral do Paraná

Além de Alok, os megapalcos do Verão Maior devem continuar movimentados no fim de semana, com shows duplos no sábado e no domingo em Matinhos, além de diversas atrações em Pontal do Paraná.

Depois de Alok, no sábado (10), começa a festa sertaneja em Matinhos, com shows da dupla Zé Neto & Cristiano e do artista Jiraya Uai. No domingo (11), tem samba e pagode com Belo e Jeito Moleque na cidade. Em Pontal do Paraná, a programação começa na sexta com o cantor Luan Pereira e a mistura de funk e sertanejo do Country Beat. E no sábado é a vez do pagode das bandas Atitude 67 e Kamisa 10.