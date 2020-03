O Hospital Evangélico Mackenzie aumentou em 24% o número de atendimentos em um ano, dos quais mais de 1,2 milhão foram pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Do total de atendimentos, 94% são pelo SUS. O investimento em 2019 foi de R$ 12 milhões.

Ao todo, foram 263 mil atendimentos a mais. O número de cirurgias também cresceu, passando de 18 mil para 24 mil. Outro motivo de conquista foi o salto com consultas eletivas chegando a 50 % – de 179 mil para 268,5 mil em 2019. Os dados são desde janeiro de 2019, quando o Instituto Presbiteriano Mackenzie (IPM) assumiu a gestão do Evangélico.

Uma das principais ações que contribuiu para o aumento de atendimentos foi a construção de uma nova ala pediátrica, que mais do que dobrou o número de leitos para crianças, de 35 para 100 leitos. Na ala infatil, 70% dos leitos são do SUS. Outra obra importante foi a construção de um novo pronto-socorro com 50 leitos.

Nova ala

Nesta segunda-feira ( 2), o Evangélico Mackenzie inaugura uma nova unidade de internação. Com apartamentos compartilhados, individuais e suítes, o novo espaço vai garantir maior conforto e privacidade aos pacientes e acompanhantes.

Para 2020, estão previstos novos investimentos, como a construção de outro bloco hospitalar com cinco andares e o término de uma nova UTI com mais 10 leitos específicos para queimados, setor no qual o Hospital é referência.