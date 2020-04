O Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, está com uma campanha para arrecadar equipamentos de proteção individual (EPIs) para seus colaboradores que estão lidando diretamente no combate ao coronavírus. A instituição pede a doação de máscaras cirúrgicas descartáveis, máscaras triplas cirúrgicas, máscaras N95, PFF2 e, se possível, luvas e aventais descartáveis. É possível ainda doar quantias em dinheiro ao hospital.

O hospital solicita ainda a doação de materiais para produção de de EPIs que estão sendo fabricados dentro da instituição. É possível ajudar doando Filamento para impressora 3D feito de ABS 1,75mm; filamento para impressora 3D feito de TPU 1,75mm; Impressora 3D clone para PLA, ABS e TPU; Impressora 3D em resina; Folhas de acetato para fabricação do visor/protetor ou Software de modelamento Solid Works.

Como ajudar o Erasto Gaertner?

EPIs e materiais para produção: As doações, devidamente lacradas, podem ser levadas diretamente à Central de Logística do hospital, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O endereço é Rua Dr. Ovande do Amaral, 201 – Jardim das Américas, Curitiba – PR. Para quantias em dinheiro, os dados bancários do hospital são: RAZÃO SOCIAL: Liga Paranaense de Combate ao Câncer – LPCC. CNPJ: 76591049/0001-28. Caixa Econômica Federal. Agência: 0373 | Conta Corrente: 4521-0 | Operação: 003.





Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇