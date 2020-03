Hospital de referência para receber os casos mais sérios de coronavírus em Curitiba, encaminhados pelas unidades de saúde, o Hospital do Trabalhador (HT) já tinha até a manhã desta quarta-feira 43 pessoas suspeitas de coronavírus – 23 internados em leitos isolados de enfermaria e outras 20 pessoas na UTI.

Segundo o diretor do HT, o médico Geci Labres Souza Júnior, apenas um caso da doença foi confirmado laboratorialmente. No entanto, ele afirma que o número real é maior. “O resultado do teste tem levado de cinco a sete dias para ser entregue, dependendo do volume de trabalho no laboratório. Até o resultado oficial, não podemos cravar que o caso é de Covid-19, mas o diagnóstico clínico nos leva a crer que a maior parte dos casos atendidos aqui seja sim do novo vírus”, diz.

O diretor reforça que não houve mortes pela doença até agora no Trabalhador. Nos últimos dias, textos e áudios de supostos funcionários do HT têm se espalhado por grupos de WhatsApp. Nas mensagens, é descrita uma situação caótica e até mortes são relatadas. O médico pede que a população não acredite em fontes não oficiais de informação.

“Somos um hospital público e não temos interesse em enganar a população ou esconder a gravidade da situação. Tudo o que ocorre aqui é relatado às autoridades de saúde e fica à disposição da imprensa, não há necessidade de a população buscar informações por outros meios”, declara.

Não vá ao Trabalhador!

O médico pede ainda à população que não vá diretamente ao Hospital do Trabalhador para procurar atendimento: “o hospital é referência para que as unidades de saúde mandem os casos graves, não para o público em geral fazer consultas. Não podemos gastar nossa energia em triagem, por favor, não procurem o Hospital do Trabalhador”.

Nesta terça-feira (24), 12 novos leitos de enfermaria em isolamento e outros 12 de UTI foram abertos no Centro Hospitalar de Reabilitação (CHR), que fica no Cabral, e faz parte da estrutura do Hospital do Trabalhador. Estes locais também serão destinados ao atendimento de pacientes com Covid-19. Segundo Souza Júnior, mais 14 leitos de UTI e 14 de enfermaria serão abertos até a próxima sexta, também com este propósito.

A expectativa, segundo ele, é de um aumento no número de casos nas próximas semanas. “O problema com a Covid-19 é que esses leitos não giram muito. Enquanto um paciente de trauma permanece três ou cinco dias na UTI, os com crise respiratória precisam ficar de duas a três semanas.”

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).