Uma grande fila, de dobrar a esquina, se formou em frente ao Hospital de Clínicas (HC) de Curitiba logo cedo na manhã desta quinta-feira (1.°). A fila se formou antes mesmo das 7h. Porém, em uma hora, todos já haviam entrado no HC.

A fila se formou por causa da triagem que todas as pessoas têm de passar antes de entrar no hospital, o que acabou formando a fila. O público tem a temperatura medida em uma barraca em frente ao hospital, como prevenção do contágio da covid-19. “Temos que ter todo o cuidado não só com o distanciamento, mas com a verificação da temperatura para que não entre ninguém com sintomas respiratórios que possa contaminar o hospital”, enfatiza a superintendente do HC, a médica Claudete Reggiani, em entrevista ao jornal Bom Dia Paraná, da RPC.

“Estamos reiniciando o processo de retomada do hospital. Hoje é o primeiro dia do mês e muitas pessoas foram chamadas para retomar seus tratamentos”, complementa a superintendente.

Aproximadamente cinco funcionários mediam a temperatura do público antes de entrar no HC. Claude afirma que para acelerar a triagem e não se formar mais fila vai reforçar a equipe na triagem. Além disso, a direção do hospital vai avaliar outro acesso do público, além da portaria principal. “Vamos avaliar outra entrada. O problema é que o hospital é vertical e isso dificulta o acesso”, admite a superintendente.

Com a retomada, o HC deve fazer em média 1,2 mil consultas eletivas por dia. “Vamos melhorar essa entrada, com todos os cuidados, principalmente com distanciamento entre as pessoas, para que seja mais rápido”, disse a superintendente à RPC.