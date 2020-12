A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) vai abrir nos próximos dias mais 40 leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19 na Lapa, região metropolitana de Curitiba. Os leitos serão no Hospital São Sebastião e terão supervisão do Hospital do Trabalhador, referência no tratamento de coronavírus em Curitiba. Toda a estrutura já está pronta. A Sesa avalia também abrir no hospital da Lapa uma ala de estabilização para atender casos mais graves de Covid-19.

“A decisão da Sesa de buscar o apoio do Hospital do Trabalhador é para renovar uniformizar processos gerenciais dentro da Saúde do estado, que envolvem desde a compra de insumos, até fluxos de trabalho e metas assistenciais”, explica o diretor de Gestão em Saúde da Sesa, o médico Vinícius Filipak. Segunda-feira (21), o Paraná registrou 6.074 casos novos e 129 mortes por Covid-19. A ocupação de UTIs de coronavírus está em 86%.