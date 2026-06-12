Segurança

Homem se entrega após ameaçar companheiro com faca em apartamento no Água Verde, em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 12/06/26 17h54
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Polícia Miltar
Foto: Reprodução/RPC

O homem que se trancou em um apartamento com o companheiro desde a madrugada desta sexta-feira (12) em um prédio na rua Coronel Dulcídio, no Água Verde, em Curitiba, se entregou à polícia durante a tarde. Ele estava em surto psicótico e foi encaminhado a um hospital.

A operação mobilizou a Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), a Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) e uma unidade do Samu. As autoridades precisaram bloquear a rua, entre a Brasílio Itiberê e a avenida Presidente Getúlio Vargas por cerca de cinco horas.

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Segundo informações PM, o rapaz, que tem entre 25 e 30 anos, já havia causado problemas outras vezes no edifício. Ele morava com um namorado e uma terceira pessoa, que não esteve presente durante a ocorrência. O rapaz começou a ameaçar o companheiro ainda durante a madrugada. O síndico do edifício acionou a PM na manhã desta sexta.

Ele mostrou resistência às negociações quando agentes da Polícia Militar tentaram demovê-lo da ação. Em vez de conversar, ele mostrou duas facas aos policiais. O Bope foi chamado então para conduzir as negociações.

O rapaz estava sedado após se entregar, informou a PM, e foi encaminhado pelo SAMU a um hospital nas proximidades. Não há informações sobre o companheiro do rapaz que foi mantido por ele no apartamento.

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