Justiça livra Allana Brittes de punições e confirma absolvição de outros quatro acusados pela morte do jogador Daniel

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) decidiu nesta quinta-feira (11) pela prescrição e extinção das punições a Allana Brittes, filha de Edison Brittes, réu confesso pelo assassinato do jogador Daniel Corrêa Freitas. O órgão confirmou também a absolvição de David Willian Vollero Silva, Ygor King, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva e Cristiana Rodrigues Brittes.
A Justiça manteve, no entanto, a condenação de Edison Brittes, nos termos da sentença elaborada após júri popular, a 42 anos, cinco meses e três dias de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Daniel.
A decisão do TJ-PR faz com que Allana deixe de responder a processos criminais relacionados ao caso. Ela havia sido condenada a seis anos e cinco meses de prisão em regime fechado. Em nota, defesa de Allana comemorou a decisão também pelo fato de que, com a extinção das punições, ela deixa de contar com antecedentes criminais.
A defesa deve recorrer ainda pela redução de pena de Edison Brittes. Segundo a advogada Carolina Mattar Assad, a intenção é garantir a correta aplicação das normais penais e uma dosimetria avaliada como proporcional e adequada ao caso.
Relembre o caso
Com passagens por Coritiba, Botafogo e São Paulo, o jogador Daniel Corrêa Freitas foi encontrado morto em outubro de 2018 em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A vítima teve o pescoço quase degolado e o órgão sexual decepado.
Antes de ser assassinado, o atleta havia passado a noite na festa de 18 anos de Allana. Depois da comemoração em uma casa noturna no bairro Batel, em Curitiba, o jogador seguiu com a família e outros amigos da jovem para uma outra festa na casa da família Brittes, em São José dos Pinhais, onde foi espancado e, depois, levado para o matagal.