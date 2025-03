Homem que tentou incendiar desafeto é preso em Araucária

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Guarda Municipal, prendeu um homem, de 25 anos, por tentativa de homicídio ocorrida em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Ele foi autuado em flagrante após atear fogo ao corpo de um homem, de 48, na madrugada de domingo (16).

O crime aconteceu no bairro Porto Laranjeiras, em frente a uma casa de acolhimento. Segundo informações apuradas pela equipe de investigação, a ação teria sido motivada por um desentendimento devido ao uso de drogas ilícitas.

O delegado da PCPR Felipe Martins explica que o suspeito teria arremessado álcool, que estava em uma garrafa a seu lado, contra o corpo da vítima e depois de acendido um isqueiro, provocando o início da combustão. “Em seguida, ele fugiu do local e a vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para um hospital em Curitiba”, diz.

A equipe da PCPR foi comunicada do ocorrido e imediatamente iniciou as diligências necessárias para colher elementos probatórios, identificar a autoria e efetuar a prisão do autor.

“Ao longo do dia, foram realizadas diversas diligências pela equipe de investigação, contando com apoio da Guarda Municipal, até que no final da tarde do mesmo dia do crime, o homem foi detido por guardas municipais ao passar próximo à casa de acolhimento”, completa o delegado.

O indivíduo foi autuado em flagrante pela prática de homicídio em sua forma tentada e encaminhado ao sistema penitenciário.