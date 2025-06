Homem que executou pai na frente de escola na RMC pega 23 anos de prisão

Na manhã desta quarta-feira (04), o Tribunal do Júri de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, condenou um homem de 31 anos a 23 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. O réu foi considerado culpado de homicídio duplamente qualificado por um crime cometido em outubro de 2023.

O caso chocou os moradores do distrito de Ferraria. Por volta das 7h30 da manhã do dia 25 de outubro, a vítima levava a filha ao Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato quando foi surpreendida pelo atirador. Enquanto a esposa deixava a criança na escola, o homem que aguardava no carro e foi alvejado com impressionantes 24 tiros, morrendo no local. A mulher presenciou toda a cena.

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por desavenças relacionadas ao tráfico de drogas. O Conselho de Sentença acatou as teses apresentadas pelo Ministério Público do Paraná, reconhecendo as qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

“O júri reconheceu a gravidade do crime e a frieza do autor”, afirmou o promotor de justiça Eduardo Labruna Dahia, responsável pela acusação.

O réu, que já estava detido preventivamente desde a época do crime, permaneceu preso para o início imediato do cumprimento da pena estabelecida na sentença.