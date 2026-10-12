Homem é morto a tiros dentro de van após desembarcar no aeroporto de Curitiba

Um homem de 29 anos foi executado a tiros dentro de uma van de transporte logo após desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso acontece na noite deste domingo (11).

Ele retornava de uma viagem a Maceió, no Alagoas, e estava acompanhado da esposa e de uma criança. O ataque ocorreu na Rua Barão do Cerro Azul quando o veículo em que a vítima estava foi interceptado por um carro preto.

Homens armados desceram do automóvel, invadiram a van e dispararam contra o passageiro. Logo em seguida, os autores dos disparos fugiram do local.

Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram acionadas para isolar a área. O socorro médico chegou a ser chamado, mas o homem não resistiu e morreu no local. Os acompanhantes do rapaz não ficaram feridos.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), que informou que equipes policiais já estão apurando o caso no local do crime e que novas informações serão divulgadas assim que surgirem atualizações sobre a investigação.