Violência

Homem é morto a tiros dentro de van após desembarcar no aeroporto de Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 12/10/26 11h45
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Fotografia em plano médio da fachada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Paraná (PCPR). Em primeiro plano, desfocados pela pouca profundidade de campo, veem-se os gradis e fios metálicos brancos de uma cerca ou portão que emolduram a cena. No plano intermediário, em foco, destaca-se a fachada principal do prédio, revestida por azulejos retangulares brancos. Acima da porta de entrada principal, sobressai uma placa retangular preta com o brasão da corporação à esquerda, seguido da sigla "PCPR" e do texto em letras brancas: "POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ - DIVISÃO DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À PESSOA". Logo abaixo, a porta de acesso em alumínio branco exibe adesivos pretos horizontais com a sigla "PCPR" e o brasão policial centralizado. À direita, há um poste metálico escuro com luminárias de LED.
Polícia apura motivação do crime. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Um homem de 29 anos foi executado a tiros dentro de uma van de transporte logo após desembarcar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso acontece na noite deste domingo (11).

Ele retornava de uma viagem a Maceió, no Alagoas, e estava acompanhado da esposa e de uma criança. O ataque ocorreu na Rua Barão do Cerro Azul quando o veículo em que a vítima estava foi interceptado por um carro preto.

Homens armados desceram do automóvel, invadiram a van e dispararam contra o passageiro. Logo em seguida, os autores dos disparos fugiram do local.

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Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram acionadas para isolar a área. O socorro médico chegou a ser chamado, mas o homem não resistiu e morreu no local. Os acompanhantes do rapaz não ficaram feridos.

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), que informou que equipes policiais já estão apurando o caso no local do crime e que novas informações serão divulgadas assim que surgirem atualizações sobre a investigação.

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