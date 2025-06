Homem morre em confronto com policial ao tentar invadir colégio na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na madrugada desta terça-feira (17), um homem morreu após tentar invadir o Colégio Estadual Cívico-Militar Padre Arnaldo Jansen, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Ao ser flagrado, o suspeito entrou em confronto com um policial militar que estava fora de serviço.

Em nota enviada à Tribuna, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que o policial presenciou o homem furtando objetos dentro da escola. Ao abordá-lo, o suspeito teria atirado contra o policial, que reagiu e também efetuou disparos. O serviço médico foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo o tenente Vinícius Almeida, em entrevista ao programa Meio Dia Paraná, da RPC TV, o homem já tinha invadido a escola anteriormente. Na ação anterior, ele teria furtado torneiras, o que provocou vazamentos no prédio.

As polícias Científica e Civil realizaram a perícia no local e apreenderam um revólver calibre .38 que estava com o suspeito. A PM informou que um Inquérito Policial Militar (IPM) será aberto para apurar todos os detalhes da ocorrência. Após a conclusão, o caso será encaminhado ao Ministério Público.

Estudantes estão sem aulas até a próxima segunda-feira

As aulas foram suspensas nesta terça-feira (17) no colégio. Como o prédio precisa passar por reparos devido aos disparos, a previsão é de que as atividades sejam retomadas apenas na próxima segunda-feira (23), após o feriado. Veja o que diz o comunicado da Secretaria de Educação do Paraná (Seed):

“As aulas no Colégio Estadual Cívico-Militar (CCM) Arnaldo Jansen, em São José dos Pinhais, estão suspensas nesta terça (17) e quarta-feira (18) devido a uma tentativa de invasão na madrugada. De acordo com a direção, um policial militar que faz a guarda da instituição percebeu a movimentação suspeita e houve uma troca de tiros, resultando na morte do invasor.

Após a perícia, a polícia recomendou a suspensão das aulas para garantir a segurança dos alunos e funcionários. O Núcleo Regional de Educação (NRE) está prestando apoio à direção e lamenta o ocorrido.”