Homem morre durante prova de ciclismo no Ironman 70.3 em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante a etapa de ciclismo do Ironman 70.3, prova inédita de triatlo realizada neste domingo em Curitiba, um dos atletas passou mal e precisou de atendimento médico. Equipes contratadas pela organização prestaram os primeiros socorros, mas mesmo sendo levado a um hospital na cidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, o homem não resistiu e morreu. Não foram revelados detalhes sobre idade e nem a identificação do atleta.

A organização emitiu uma nota oficial lamentando o incidente.

“É com grande pesar que confirmamos o falecimento de um participante da prova IRONMAN 70.3 Curitiba de hoje. Durante a etapa de ciclismo do evento, a equipe de apoio no percurso percebeu que o atleta precisava de atendimento médico. O atleta foi prontamente atendido e recebeu os primeiros socorros antes de ser transportado para um hospital próximo, onde, infelizmente, faleceu.

Expressamos nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos do atleta e continuaremos a oferecer nosso apoio neste momento tão difícil. Agradecemos aos profissionais de segurança e aos socorristas que agiram prontamente para auxiliar o atleta durante a prova.

A primeira etapa do Ironman 70.3 da temporada, uma das provas de triatlo mais importantes do mundo, aconteceu neste domingo. O evento reuniu 1,4 mil atletas profissionais e amadores de 22 estados brasileiros e 15 países, abrindo o calendário nacional do Ironman 2026.