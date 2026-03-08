Pamela Oliveira e Fernando Toldi vencem 1º Ironman realizado em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebeu neste domingo (8/3) sua primeira etapa do Ironman 70.3, uma das provas de triatlo mais importantes do mundo. O evento reuniu 1,4 mil atletas profissionais e amadores de 22 estados brasileiros e 15 países, abrindo o calendário nacional do Ironman 2026.

A competição começou às 6h30 na Represa do Passaúna, com 1,9 km de natação, seguidos por 90 km de ciclismo passando por municípios da Região Metropolitana, e finalizando com 21,1 km de corrida no Parque Barigui. No total, os atletas percorreram 113 km nas três modalidades.

No masculino profissional, o paulista Fernando Toldi foi o campeão com o tempo de 3h53, seguido por Reinaldo Colucci (3h55) e Enzo Krauss (3h57). Na categoria feminina, Pamela Oliveira, de Vila Velha (ES), conquistou o primeiro lugar, com a curitibana Pietra Meneghini em segundo e Giovana Opipari em terceiro.

Além do impacto esportivo, o evento movimentou a economia local. A organização estima que cerca de 8 mil pessoas, entre atletas, equipes e visitantes, estiveram na cidade, impulsionando setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

Carlos Galvão, CEO da Unlimited Sports, organizadora do evento, afirmou que trazer a prova para Curitiba era um projeto antigo. A primeira etapa do circuito realizada no Paraná ocorreu em 2016, em Foz do Iguaçu.