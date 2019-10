Um homem de 37 anos morreu atropelado na BR-277, em Morretes, litoral do Paraná, no início da noite de sábado (12). O acidente ocorreu no quilômetro 30 da rodovia e deixou meia pista interditada no sentido Curitiba.

Conforme informações levantadas no local pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava alcoolizado e tinha acabado de ter uma discussão familiar com a esposa. Ele atravessou a rodovia e foi atropelado por um caminhão. A motorista parou para prestar socorro e também fez o bafômetro, que constatou que ela não tinha ingerido nada de álcool.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal e levado a Paranaguá. A pista foi totalmente liberada próximo das 21h.