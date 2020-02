Depois de tomar algumas, o marido esqueceu de puxar o freio de mão do carro em que sua esposa estava e provocou um acidente. O carro Chevrolet Classic vermelho se movimentou parou apenas ao atingir o muro de uma residência, na Rua Jornalista Geraldo Russe, no bairro Pilarzinho, em Curitiba. O caso ocorreu no começo da madrugada desta terça-feira (18).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem tinha ingerido bebida alcoólica. No teste do bafômetro foi confirmada a suspeita após ele apresentar sinais de embriaguez. O resultado apontou 0,56 mg/l de álcool por ar expelido. O motorista foi preso e encaminhado para Delegacia de Delitos de Trânsito. A mulher de 42 anos não ficou ferida e recusou o encaminhamento ao hospital.

Penalidade por dirigir embriagado

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência tem como pena a detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir.