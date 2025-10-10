Homem é resgatado por helicóptero após grave colisão na BR-476

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta sexta-feira (10/10), um homem de 38 anos se envolveu em uma violenta colisão frontal com um caminhão na BR-476, nas proximidades de Contenda, região metropolitana de Curitiba.

A batida deixou o condutor com ferimentos graves, exigindo uma resposta rápida das equipes de emergência. Foi quando entrou em ação o Falcão 08, helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A aeronave chegou rapidamente ao local para realizar o resgate aeromédico da vítima mais grave. Em uma operação coordenada com a concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho, os socorristas conseguiram estabilizar o homem ferido ainda no local do acidente.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi transportada pelo helicóptero diretamente ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, referência no atendimento a traumas na capital paranaense.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde atual da vítima, nem detalhes sobre as causas do acidente. A reportagem segue acompanhando o caso.