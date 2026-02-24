Homem é preso por descumprir medida protetiva em Campo Largo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na tarde de segunda-feira (23/02), um homem de 34 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná por descumprir uma medida protetiva de urgência em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

O suspeito, mesmo após ser notificado formalmente sobre as restrições impostas pela Justiça, retomou contato com a ex-companheira e chegou a fazer ameaças de morte contra ela, colocando em risco a segurança da mulher.

De acordo com a Polícia Civil, o homem manteve contatos tanto presenciais quanto por telefone com a vítima, ignorando completamente as determinações judiciais que o proibiam de se aproximar ou estabelecer qualquer tipo de comunicação.

+ Leia mais Polícia desvenda esquema de furtos de hidrantes em shoppings de Curitiba

Diante da gravidade da situação e da reincidência do comportamento ameaçador, as autoridades solicitaram a prisão preventiva como medida necessária para garantir o cumprimento das determinações legais e, principalmente, interromper as ações intimidadoras do suspeito.

Após passar pelos procedimentos de praxe na delegacia, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que o descumprimento de medidas protetivas não é apenas uma desobediência judicial, mas configura uma violação grave que compromete diretamente a segurança e o bem-estar das vítimas de violência doméstica.

As autoridades lembram que casos de violência contra mulheres, crianças e adolescentes podem ser denunciados anonimamente pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou pelo 181, do Disque-Denúncia. Em situações de flagrante, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.

A prisão reforça o compromisso das autoridades em fazer cumprir as medidas protetivas, instrumentos fundamentais na proteção de vítimas de violência doméstica e familiar.