Homem é preso por crime de homofobia contra o próprio filho no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante um homem, de 51 anos, pelo crime de homofobia contra o próprio filho. Ele foi preso nesta quarta-feira (15) em Morretes, no Litoral do Estado.

O indivíduo estava sendo investigado por praticar injúria envolvendo elementos de homofobia.

LEIA TAMBÉM:

>> De chinelo a geladeira: duas toneladas de lixo são retiradas da Ilha do Mel

>> Há vagas de graduação sobrando em universidade pública, no Paraná

“Durante o interrogatório, ele expressou sua recusa em aceitar a homossexualidade de seu filho, afirmando que considera seu preconceito um direito próprio. Ele também declarou abertamente ser homofóbico”, disse o delegado da PCPR André Rosa da Silva.

Diante dessas declarações, o homem recebeu voz de prisão em flagrante, conforme previsto pela Lei nº 7.716/89, que trata dos crimes de discriminação e preconceito.

“O discurso de ódio é a manifestação de desprezo ou intolerância contra determinados grupos, motivada por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental e orientação sexual. Por ser considerado como crime, será rigorosamente reprimido pela PCPR”, conclui.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

EITA!!! Ja “roubou” aquele sabonete de hotel? Você não imagina onde eles são feitos!! Investimento Dá pra ganhar milhões com leilão?? Essas dicas são de ouro!! Treta no litoral! Mar de esgoto?? Fique atento para não mergulhar neste problemão!